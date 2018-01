Sturm „Burglind“ richtet nur wenig Schäden an

gn Nordhorn./Lingen. Die Polizeiwachen im Emsland und der Grafschaft Bentheim meldeten im Zuge des Sturmtiefes „Burglind“ insgesamt 33 Einsätze. In sieben Fällen kam es zu Verkehrsunfällen, die glücklicherweise allesamt ohne Personenschäden blieben. Bei weiteren 26 Einsätzen handelte es sich um sogenannte „Gefahrenstellen“, wie beispielsweise umgestürzte Bäume oder durch Äste und Bäume blockierte Straßen.

In Lingen-Bramsche wurde ein 71-jähriger Mann verletzt, der auf einem Bauernhof gegen kurz nach 14 Uhr von einer Scheunentür eingeklemmt wurde. Weitere Personenschäden wurden nicht registriert. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist nicht bekannt.

Lastwagen von Windböe erfasst

Ein durch den Sturm verursachter Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Autobahn 31 in Höhe Rhede. Eine Windböe erfasste einen unbeladenen Lastwagen mit Anhänger, der in Richtung Oberhausen unterwegs war. Der Anhänger kippte durch den Windstoß um, konnte aber mit eigenen Bordmitteln vom Fahrer wieder aufgerichtet werden. Es entstand kein Sachschaden.

Aufgrund orkanartiger Böen löste sich kurz zuvor gegen 12.30 Uhr auf der A 31 in Höhe Haren ein hinter der rechten Leitplanke befestigtes Verkehrsschild. Das Schild schlug gegen das fahrende Wohnmobil eines 85-jährigen Mannes aus Wesel, der in Richtung Oberhausen unterwegs war. Am Wohnmobil entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Der Mann blieb unverletzt.

Bäume in der Niedergrafschaft entwurzelt

Außerdem löste sich im Tagesverlauf infolge starker Orkanböen eine Ankündigungstafel samt Halterung und wehte auf die Fahrbahn der A 31. Die Gefahrenstelle befand sich in Höhe des Rastplatzes Heseper Moor in Fahrtrichtung Bottrop. Augenscheinlich wurde das Schild bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten bereits mehrfach überfahren.

In der Niedergrafschaft hat das Sturmtief mehrere Bäume gefällt. In Lohne, Lage, Georgsdorf, Hoogstede und Ringe stürzten mehrere Bäume um.

Karte