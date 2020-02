Empfehlung - Stürme schwächen Bäume im Bentheimer Wald

Bad Bentheim Unzählige Bäume sind in den vergangenen Tagen im Bentheimer Wald entwurzelt worden oder umgeknickt. Wie viele es sind, das kann Revierförster Olaf Hoffmann nur schwer abschätzen. Zwar hat insbesondere das Tief Sabine in der vergangenen Woche nicht so stark gewütet, wie befürchtet, die Orkanböen haben einigen Bäumen aber den Rest gegeben. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/stuerme-schwaechen-baeume-im-bentheimer-wald-344658.html