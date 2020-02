Empfehlung - Studentin berichtet in Bardel über Forschungs-Expedition

Bardel Am Donnerstag fand auf Einladung der Stiftung Zukunft Wald und des Missionsgymnasiums Bardel im Rahmen ihrer Partnerschaft im Natur-Netz Niedersachsen ein bemerkenswerter Vortrag zum Thema „Klimawandel“ in der Aula des Missionsgymnasiums statt. Zu Gast war Anika Happe aus Braunschweig, die im Herbst 2019 einige Zeit auf einem russischen Eisbrecher im Zusammenhang mit der Expedition des Forschungseisbrechers „Polarstern“ als Forschungsstudentin verbrachte. Anika berichtete vor rund 150 Schülern des Missionsgymnasiums und der Realschule Bad Bentheim über die MOSAiC-Expedition unter Führung des Deutschen Polarforschers Prof. Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut Potsdam. Auf der MOSAiC-Expedition erforschen Wissenschaftler aus 17 Nationen die zentrale Arktis im Jahresverlauf. Sie überwintern in einer Region, die in der Polarnacht nahezu unerreichbar ist. Hintergrund der Expedition ist die Erkundung der Prozesse im Klimageschehen in der Zentralarktis, laut Prof. Rex quasi dem Epizentrum der globalen Erwärmung. Die Arktis ist eng gekoppelt an das Wettergeschehen in unseren Breiten. Klimaveränderungen in der Arktis beeinflussen auch das Wetter und Klima bei uns. Um unser Klima korrekt vorhersagen zu können, werden zuverlässige Prognosen für die Arktis benötigt. Deshalb werden viele Messdaten, die nur vor Ort erhoben werden können, gebraucht. Etwa ein Jahr wird die „Polarstern“ mit den Wissenschaftlern durch das während des Winters immer dicker werdende Eis der zentralen Arktis driften, um Messdaten zu sammeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/studentin-berichtet-in-bardel-ueber-forschungs-expedition-343221.html