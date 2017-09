Empfehlung - Streit um Höchstarbeitszeit im Gastgewerbe

Nordhorn. Eine Hochzeitsfeier in einer Grafschafter Gaststätte: Es wird gefeiert, gelacht, getanzt. Die Stimmung der Festgesellschaft ist so ausgelassen, dass die Uhr an der Wand aus dem Blick gerät – dabei hat der Stundenzeiger bereits ein Uhr nachts passiert. Die Gäste verlassen sich - wie selbstverständlich – darauf, dass sie weiter bewirtet werden. Allerdings sind die Mitarbeiter schon seit 17 Uhr vor Ort. Wie sollte der Wirt reagieren? Über Probleme wie diese streiten sich die Gewerkschaft Nahrung-, Genuss-, Gaststätten (NGG) und der Dehoga, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/streit-um-hoechstarbeitszeit-im-gastgewerbe-205978.html