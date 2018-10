Empfehlung - Strafverhandlung: Frau von eigenem Ehemann verprügelt

Nordhorn „Mein Mandant bestreitet nicht, für die körperlichen Verletzungen der Nebenklägerin verantwortlich zu sein“, sagte der Verteidiger des Angeklagten zum Auftakt der Strafverhandlung. Der Mann soll seine Ehefrau körperlich misshandelt, sie mit der flachen Hand auf Stirn und Nase geschlagen und an den Haaren durch die Wohnung gezerrt haben, heißt es in der Anklageschrift. Für die daraus resultierenden (wohlgemerkt körperlichen) Schäden will der Angeklagte verantwortlich sein, erklärte der Rechtsanwalt. Allerdings wird dem Mann auch vorgeworfen, auf sein Opfer eingeschlagen zu haben, als dieses bereits wehrlos am Boden lag – bis zu dessen Bewusstlosigkeit. Dies streitet der Angeklagte ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/strafverhandlung-frau-von-eigenem-ehemann-verpruegelt-262702.html