Empfehlung - Stellvertretende Chefredakteurin in Ruhestand verabschiedet

Nordhorn 32 Jahre lang hatte Irene Schmidt tagtäglich das Ohr dicht am Puls der Grafschaft und der Zeit und verfolgte, bewertete, berichtete und kommentierte mit kritischem und wachem Geist das regionale Geschehen. Mit viel Anerkennung, Respekt, Dank und großem Applaus wurde die 66 Jahre alte gebürtige Bentheimerin bei ihrer offiziellen Verabschiedung von der Redaktion sowie GN-Verlagsmitarbeitern um die langjährige Verlegerin Gabriele Anderweit und GN-Verleger und Geschäftsführer Jochen Anderweit bedacht. Der allgemeine Tenor: IS, so Irene Schmidts Kürzel, hat sich dem Lokaljournalismus wie ihrer Grafschafter Heimat mit Herz und Seele verschrieben, das Gesicht der Tageszeitung mitgeprägt und viel für eine enge Leser-Blatt-Bindung geleistet. Dabei wurde sie vielen GN-Lesern in einer immer komplexer werdenden Welt zum Anker.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/stellvertretende-chefredakteurin-in-ruhestand-verabschiedet-241181.html