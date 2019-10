Stegemann rechnet vor: In zehn Jahren 100 Millionen vom Bund

100 Millionen Euro sind in den vergangenen zehn Jahren in Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur in den Wahlkreis „Mittelems“ geflossen. Dies erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann in einer Pressemitteilung.