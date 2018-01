Empfehlung - Stegemann kritisiert Dobrindt: „Atmosphäre nicht vergiften“

Nordhorn / Berlin. „Ich bin mit den Ergebnissen der Sondierungsgespräche gut zufrieden“, sagt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann (Foto). Er hofft jetzt, dass es den Verantwortlichen in der SPD gelingt, die Basis der Partei hinter sich zu versammeln. Stegemann macht sich weniger Sorgen darum, ob die Delegierten des SPD-Parteitages am kommenden Sonntag der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU zustimmen, als vielmehr darum, ob nach dem möglichen positiven Abschluss dieser Verhandlungen die SPD-Basis in einem Mitgliederentscheid einer Koalitionsvereinbarung zustimmt. Dieses werde für viele Sozialdemokraten voraussichtlich eine sehr emotionale Entscheidung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/stegemann-kritisiert-dobrindt-atmosphaere-nicht-vergiften-221902.html