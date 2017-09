Stegemann ist für Jamaika-Koalition – Hilbers dagegen

Nordhorn. Inzwischen sind 298 Wahlbezirke von 333 im Wahlkreis Mittelems ausgezählt. Derzeit führt die CDU bei den Erststimmen deutlich mit 54,03 Prozent, danach kommen die Kandidaten von SPD mit 26,35 Prozent, die FDP mit 5,49 Prozent, die AfD mit 5,02 Prozent, die Grünen mit 4,81 Prozent, die Linke mit 3,81 Prozent und die Partei mit 0,48 Prozent. Auch bei den Zweitstimmen liegt die CDU deutlich vor der SPD. Danach folgen die FDP, die Grünen, AfD und die Linke.

De Ridder: Herbe Niederlage für die SPD Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Die SPD Kandidatin Daniela De Ridder spricht von einem herben Rückschlag für ihre Partei. Die Schüttorferin will sich nun auf ihre Rolle in der Opposition vorbereiten.

Lange Gesichter bei den Mitgliedern der CDU im Kreishaus Meppen: Die ersten Prognosen über den Wahlaushang versprechen zwar einen Wahlsieg, aber die Verluste sind groß. Damit haben die Anwesenden anscheinend nicht gerechnet. Nur Danny Meiners von der AfD zeigte sich erfreut über das vermutlich gute Abschneiden seiner Partei.

Albert Stegemann (CDU) sprach sich in Meppen gegen ein Fortbestehen der Großen Koalition mit der SPD aus, stattdessen befürwortete er eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen. Stegemann ist auf dem Weg zu seinen Parteifreunden im Konrad-Adenauer-Haus in Lingen, danach geht es nach Nordhorn. Daniela De Ridder (SPD) kam etwa eine Stunde nach den ersten Prognosen im Kreishaus in Meppen angekommen, inzwischen ist sie nach Nordhorn losgefahren. Nur die FDP war nicht im Kreishaus vertreten.

Stegemann über Prognosen besorgt - Freude bei AfD Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video.

Auf der Wahlparty der CDU im Hotel am Stadtring in Nordhorn sind die Anwesenden enttäuscht über das Abschneiden der eigenen Partei und schockiert über die starke AfD. Wie können diese Wähler wieder für die Union zurückgewonnen werden – um diese Frage drehen sich viele Gespräche. CDU-Landtagsmitglied Reinhold Hilbers macht deutlich, dass er eine Fortsetzung der Großen Koalition favorisiert. Ein Jamaika-Bündnis werde kein Bestand haben.

Auszählung läuft

Die rund 120 Wahllokale in der Grafschaft sind seit 18 Uhr geschlossen. Seitdem zählen die freiwilligen Wahlhelfer die abgegebenen Stimmen aus. Es wird etwas dauern, bis das amtliche Endergebnis da ist.

Insgesamt sind 229.603 Bürger im Wahlkreis Mittelems wahlberechtigt. Der Wahlkreis setzt sich aus der Grafschaft und dem südlichen Emsland zusammen. Die Wahlbeteiligung lag 2013 im Wahlkreis Mittelems bei 74,7 Prozent und damit über dem Bundesschnitt.

Sieben Direktkandidaten sind im Wahlkreis Mittelems angetreten: Albert Stegemann (CDU), Daniela De Ridder (SPD), Jens Beeck (FDP), Reinhard Prüllage (Bündnis 90/Die Grünen), Roberto Linguari (Die Linke), Danny Meiners (AfD) und Harald Nützel (Die Partei) haben bei den Wahlberechtigten um die Erststimmen gekämpft.

Bei der Bundestagswahl 2013 gewann Albert Stegemann mit einer absoluten Mehrheit von 59 Prozent der Stimmen vor der zweitplatzierten Daniela De Ridder mit 29 Prozent. Stegemann zog damit erstmals in den Bundestag ein. Im 1980 geschaffenen Wahlkreis Mittelems hat die CDU bisher immer das Direktmandat gewonnen. De Ridder kam 2013 dennoch in den Bundestag, weil sie einen guten Platz auf der Landesliste der SPD in Niedersachsen hatte. Auch bei der aktuellen Wahl rechnet sich die Politikerin gute Chancen für einen Wiedereinzug in das Parlament aus. Bei einem guten Abschneiden der FDP dürfte auch deren Kandidat Jens Beeck über den zweiten Platz auf der Landesliste in den Bundestag einziehen. Damit werden vermutlich zwei Grafschafter und ein Lingener dem neuen Bundestag angehören.

Abgeordnete mit gemischten Gefühlen

Die beiden Bundestagsabgeordneten Daniela de Ridder (SPD) und Albert Stegemann (CDU) aus der Grafschaft zeigten unterschiedliche Emotionen bei der Stimmabgabe, De Ridder war am Mittag in Schüttorf zuversichtlich. Albert Stegemann betrat am Nachmittag deutlich angespannter das Wahllokal in Ringe. Er befürchtet einen deutlichen Rechtsruck.

Wahl: Stegemann und De Ridder geben Stimmen ab Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Die beiden Bundestagsabgeordneten aus der Grafschaft verfolgen den Wahltag mit gemischten Gefühlen.

Auch bei SPD-Anhängern in Nordhorn gibt es schockierte Gesichter. Foto: Stephan Konjer

Albert Stegemann und seine Parteifreunde im Kreishaus Meppen sind wenig begeistert von den Ergebnissen. Foto: Henrik Hille

Erste Reaktionen der CDU auf die Wahlprognose in Nordhorn. Mit so hohen Zahlen für die AfD hat keiner der Anwesenden gerechnet. Foto: Werner Westdörp