Empfehlung - Starttermin der SPNV-Reaktivierung droht zu kippen

Nordhorn / Bad Bentheim Die fünf nagelneuen Triebwagen für die Bentheimer Eisenbahn sind fertig und haben beim Hersteller in Salzgitter ihren Probefahrbetrieb aufgenommen. In Nordhorn läuft unterdessen die Schulung der künftigen Triebfahrzeugführer nach Plan. Dennoch wird es immer unwahrscheinlicher, dass der fahrplanmäßige Schienenpersonenverkehr auf dem BE-Gleis zwischen Bad Bentheim und Neuenhaus wie geplant am 9. Dezember starten kann. Denn das Genehmigungsverfahren für den Streckenausbau stockt, weil die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover Einwendungen aus dem Bereich des Bentheimer Kurbetriebes noch nicht abschließend bewertet hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/starttermin-der-spnv-reaktivierung-droht-zu-kippen-239980.html