Stand am Sonntag: Weiter 29 Corona-Fälle in der Grafschaft

Nordhorn Zu den bisherigen 29 Fällen sind am Sonntag (Stand: 13 Uhr) keine neuen Fälle hinzugekommen, teilte die Kreisverwaltung am Sonntagnachmittag mit. Während am Samstag allerdings zehn Fälle in Nordhorn und drei in Schüttorf gemeldet wurden, waren es am Sonntag neun in Nordhorn und vier in Schüttorf.

Im Zusammenhang mit der Fachklinik Bad Bentheim sind zu verzeichnen: 24 Fälle. Auch hier gibt es derzeit keinen neuen Fall.

Fälle in den einzelnen Kommunen: