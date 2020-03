Stand am Sonntag: 84 Corona-Fälle in der Grafschaft

Nordhorn Dem Landkreis sind zwei weitere Grafschafter bekannt, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt belaufe sich die Zahl der Infizierten nun auf 84 im Landkreis. Sie teilen sich wie folgt auf:

Nordhorn: 26

Bad Bentheim: 12

Schüttorf: 11

Neuenhaus: 6

Uelsen: 5

Emlichheim: 14

Wietmarschen: 10

In häuslicher Quarantäne befinden sich etwa 470 Grafschafter.

Der Landkreis verzichtet nun auf die Bekanntgabe der Fälle, die im Zusammenhang mit der Fachklinik Bad Bentheim stehen. Die GN haben nachgefragt, warum das so ist: „Die erhobene und veröffentlichte, spezielle Fallzahl enthielt neben den betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner der Grafschaft auch ehemalige Patienten aus anderen Regionen in ganz Deutschland. Die dort zuständigen, örtlichen Gesundheitsämter geben nach der ersten Rückkopplung ihrer Feststellungen/Ergebnisse an den Landkreis Grafschaft Bentheim keine regelmäßige Mitteilung über die weitere Entwicklung. Sie melden, wie der Landkreis Grafschaft Bentheim auch, ihre Gesamtfallzahlen an ihre jeweiligen Landesgesundheitsämter. Eine weitere Ausweisung der – im Zusammenhang mit der Fachklinik Bad Bentheim stehenden – Fallzahl, ist aufgrund ihrer Unvollständigkeit nicht mehr möglich“, teilt der Landkreis mit.

Hinweis zur Statistik: Der Landkreis veröffentlicht die Zahl der Fälle mit Wohnsitz in der Grafschaft Bentheim. Positiv getestete Personen mit anderem Wohnort, die sich z.B. als Patienten in der Grafschaft aufhalten oder aufgehalten haben, sind nicht Teil der kreisweiten Gesamtzahl, sondern werden in der Statistik ihrer jeweils zuständigen Gesundheitsämter gezählt.