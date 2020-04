Stand am Sonntag: 103 Grafschafter mit Coronavirus infiziert

Nordhorn Der Landkreis zählt am Sonntag insgesamt laborbestätigte 132 Corona-Fälle. Das sind zwei mehr als am Samstag. 27 Grafschafter gelten – wie bereits seit Mittwoch – als genesen. Zwei Männer sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Somit gibt es 103 aktuelle Covid-19-Fälle, die sich in Isolation befinden. Insgesamt befinden sich 460 Grafschafter in häuslicher Quarantäne.

Die Fälle teilen sich wie folgt auf:

Nordhorn: 39 Fälle / 2 Todesfall / 7 Genesene

Bad Bentheim: 15 Fälle / 1 Genesener

Schüttorf: 13 Fälle / 5 Genesene

Neuenhaus: 11 Fälle / 3 Genesene

Uelsen: 9 Fälle / 1 Genesener

Emlichheim: 31 Fälle / 3 Genesene

Wietmarschen: 14 Fälle / 7 Genesene

Der Landkreis hat ein Bürgertelefon zu Fragen zu Corona eingerichtet. Es ist erreichbar unter Telefon 05921 963333, außerdem gibt es auch ein Sorgentelefon. Dieses ist erreichbar unter Telefon 05921 963330.