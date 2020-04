/ Lesedauer: ca. 2min Stand am Samstag: Zweiter Todesfall und neun neue Fälle

In der Grafschaft Bentheim gibt es einen zweiten Todesfall in der Corona-Pandemie. Es handelt sich um einen Nordhorner, der bereits in der Euregio-Klinik behandelt wurde. Neun weitere Infektionen wurden gemeldet, damit sind es 101 aktuelle Fälle.