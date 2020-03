/ Lesedauer: ca. 1min Stand am Samstag: 82 Corona-Fälle in der Grafschaft

Zu den bisherigen 62 Corona-Fällen in der Grafschaft Bentheim sind am Samstag (Stand: 13 Uhr) 20 weitere Infektionen hinzugekommen. Damit liegt die Gesamtzahl im Landkreis bei 82 Corona-Fällen. Das hat die Kreisverwaltung am Nachmittag mitgeteilt.