Stand am Montag: Zahl der Corona-Fälle bleibt konstant

Nordhorn Seit Samstag bleibt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in der Grafschaft Bentheim konstant. „Zu den bisherigen 29 Fällen sind auch am Montag (Stand: 13 Uhr) keine neuen hinzugekommen“, teilte ein Sprecher der Kreisverwaltung am Montagnachmittag mit. „In häuslicher Absonderung beziehungsweise Quarantäne sind circa 220 Personen.“

Fälle in den einzelnen Kommunen:

Nordhorn: 9

Bad Bentheim: 3

Schüttorf: 4

Neuenhaus: 3

Uelsen: 2

Emlichheim: 3

Wietmarschen: 5

Im Zusammenhang mit der Fachklinik Bad Bentheim sind zu verzeichnen: 24 Fälle.