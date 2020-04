Stand am Montag: Keine neuen Corona-Fälle in der Grafschaft

Nordhorn Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektion in der Grafschaft Bentheim liegt weiterhin bei 216. Am Montag sind 37 Personen in der Grafschaft mit dem Virus infiziert. Gestorben sind bislang 13 Personen - diese Zahl hat sich am Montag nicht verändert. Als genesen gelten 174 Personen. In häuslicher Absonderung beziehungsweise Quarantäne befinden sich derzeit noch 134 Personen.

Nordhorn: 76 Infizierte, 6 Sterbefälle, 52 Genesene

Bad Bentheim: 19 Infizierte, 2 Sterbefälle, 15 Genesene

Schüttorf: 16 Infizierte, keine Sterbefälle, 14 Genesene

Neuenhaus: 20 Infizierte, ein Sterbefall, 17 Genesene

Uelsen: 19 Infizierte, 3 Sterbefälle, 20 Genesene

Emlichheim: 49 Infizierte, ein Sterbefall, 39 Genesene

Wietmarschen: 17 Infizierte, keine Sterbefälle, 17 Genesene

Der Landkreis Grafschaft Bentheim weist darauf hin, dass Adressänderungen bei der Zuordnung der Kommunen zu Verschiebungen von Fallzahlen führen können. Auch beim Abgleich von Wohnorten und Meldedaten könne es zu solchen Verschiebungen kommen. Außerdem sei im Einzelfall auch eine anlassbezogene Überprüfung eines Testergebnisses nicht auszuschließen, wodurch das Ergebnis nachträglich korrigiert werde.