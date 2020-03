Stand am Montag: Grafschaft meldet ersten Corona-Todesfall

Nordhorn Nach Mitteilung des Landkreises handelt es sich um einen Nordhorner, der über 80 Jahre alt war und unter einer Vorerkrankung litt. Weitere Angaben machte die Kreisverwaltung nicht. Dem Landkreis sind drei weitere Grafschafter bekannt, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt belaufe sich die Zahl der Infizierten nun auf 87 im Landkreis. Sie teilen sich wie folgt auf:

Nordhorn: 27

Bad Bentheim: 12

Schüttorf: 11

Neuenhaus: 6

Uelsen: 6

Emlichheim: 14

Wietmarschen: 11

In häuslicher Quarantäne befinden sich etwa 470 Grafschafter.

Hinweis zur Statistik: Der Landkreis veröffentlicht die Zahl der Fälle mit Wohnsitz in der Grafschaft Bentheim. Positiv getestete Personen mit anderem Wohnort, die sich z.B. als Patienten in der Grafschaft aufhalten oder aufgehalten haben, sind nicht Teil der kreisweiten Gesamtzahl, sondern werden in der Statistik ihrer jeweils zuständigen Gesundheitsämter gezählt.