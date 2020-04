/ Lesedauer: ca. 1min Stand am Montag: 61 Genesene in Grafschaft

Nach aktuellen Angaben des Landkreises Grafschaft Bentheim gibt es aktuell 73 Covid-19-Fälle in der Grafschaft. Die Zahl der Genesenen stieg von 27 auf 61 an. Ein dritter Grafschafter ist an dem Virus gestorben.