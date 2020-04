Stand am Mittwoch: Zwei weitere Todesfälle in der Grafschaft

Nordhorn Die Zahl der Sterbefälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus genannt werden, steigt im Landkreis auf fünf. Am Mittwoch sind zwei weitere Todesfälle in Nordhorn und in Bad Bentheim bekannt gegeben worden. Es gibt sowohl acht Neuinfektionen, als auch acht Menschen, die seit Mittwoch wieder als genesen gelten. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Statistik steigt somit auf 160, insgesamt zählt der Landkreis nun 76 Genesene. Aktuell sind 79 Grafschafter mit dem Coronavirus infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich 318 Grafschafter.

Die Fälle teilen sich wie folgt auf:

Nordhorn: 47 Infizierte / 3 Sterbefälle / 23 Genesene

Bad Bentheim: 18 Infizierte / 1 Sterbefall / 8 Genesene

Schüttorf: 13 Infizierte / 9 Genesene

Neuenhaus: 14 Infizierte / 8 Genesene

Uelsen: 12 Infizierte /1 Sterbefall / 5 Genesene

Emlichheim: 39 Infizierte /12 Genesene

Wietmarschen: 17 Infizierte / 11 Genesene