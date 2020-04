/ Lesedauer: ca. 1min Stand am Mittwoch: 87 bestätigte Corona-Fälle in Grafschaft

Am Mittwoch verzeichnet das Gesundheitsamt 87 Corona-Fälle in der Grafschaft. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei zwei. Weitere Todesfälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion vermeldet der Landkreis nicht.