Stand am Freitag: Zwei neue Infektionen in der Grafschaft

Nordhorn Zwei neue Infektionsfälle meldet die Kreisverwaltung der Grafschaft Bentheim am Freitag. Die Zahl der bisher durch Covid-19 Infizierten liegt damit bei 240. Weiterhin werden 18 Todesfälle in der Grafschaft im Zusammenhang mit dem Virus genannt. Der sogenannte Inzidenzwert, also die Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt laut Kreisverwaltung in der Grafschaft bei 0,7.

Der Landkreis Grafschaft Bentheim weist darauf hin, dass Adressänderungen bei der Zuordnung der Kommunen zu Verschiebungen von Fallzahlen führen können. Auch beim Abgleich von Wohnorten und Meldedaten könne es zu solchen Verschiebungen kommen. Außerdem sei im Einzelfall auch eine anlassbezogene Überprüfung eines Testergebnisses nicht auszuschließen, wodurch das Ergebnis nachträglich korrigiert werde.

Laut Landkreis stellt die Zahl der Genesenen eine Annäherung dar. Ob jemand von einer gemeldeten Infektionserkrankung genesen ist, könne nicht aus den Meldedaten ausgelesen werden. Es sei allerdings möglich, nach Kriterien des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes eine Schätzung abzugeben, wenn das Meldedatum länger als 14 Tage zurückliegt und kein Krankenhausaufenthalt oder eine Lungenentzündung vorliegt.