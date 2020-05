/ Lesedauer: ca. 2min Stand am Freitag: Eine neue Corona-Infektion gemeldet

Am Freitag meldete die Kreisverwaltung eine neue Corona-Infektion in der Grafschaft. Insgesamt wurden nun hier 229 Infektionen festgestellt. Am Wochenende werden keine neuen Zahlen gemeldet – aufgrund der „erfreulich geringen Dynamik“.