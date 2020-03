Stand am Freitag: 62 Corona-Fälle in der Grafschaft

Nordhorn Der Landkreis gibt zehn weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt. Damit sind nun 62 Grafschafter an dem Virus erkrankt. Am Donnerstag waren es noch 52 Fälle.

Nordhorn: 22

Bad Bentheim: 9

Schüttorf: 6

Neuenhaus: 6

Uelsen: 3

Emlichheim: 8

Wietmarschen: 8

In häuslicher Quarantäne befinden sich etwa 500 Grafschafter.

Hinweis zur Statistik: Der Landkreis veröffentlicht die Zahl der Fälle mit Wohnsitz in der Grafschaft Bentheim. Positiv getestete Personen mit anderem Wohnort, die sich z.B. als Patienten in der Grafschaft aufhalten oder aufgehalten haben, sind nicht Teil der kreisweiten Gesamtzahl, sondern werden in der Statistik ihrer jeweils zuständigen Gesundheitsämter gezählt.