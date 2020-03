/ Lesedauer: ca. 1min Stand am Freitag: 21 Corona-Fälle in der Grafschaft

Laut des Landkreises sind am Freitag 21 Corona-Fälle in der Grafschaft Bentheim zu verzeichnen. Das sind zwei mehr, als noch am Donnerstag. Aus der Fachklinik Bad Bentheim sei ein neuer Fall zu verzeichnen.