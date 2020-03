/ Lesedauer: ca. 1min Stand am Donnerstag: 19 Corona-Fälle in der Grafschaft

Zu den bis Mittwoch bekannten 15 Corona-Fällen in der Grafschaft Bentheim sind am Donnerstag noch vier hinzugekommen. Es handelt sich um Grafschafter, die mit der Fachklinik Bad Bentheim in Bezug stehen.