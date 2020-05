Stand am Dienstag: 25 neue Quarantänefälle in der Grafschaft

Nordhorn 21 aktuelle Covid-19-Fälle gibt es am Dienstag laut Kreisverwaltung in der Grafschaft Bentheim. Insgesamt beläuft sich die Zahl der belegten Corona-Infektionen auf 232, das ist eine mehr als am Montag. Die Zahl der Todesfälle liegt weiter bei 15. In der Statistik werden 204 Personen als genesen geführt, acht von ihnen sind allerdings noch im Krankenhaus. In häuslicher Absonderung oder Quarantäne befinden sich rund 95 Personen, 25 mehr als noch am Montag.

Laut Landkreis verteilen sich die Fälle folgendermaßen:

Nordhorn: 77 Infizierte, 6 Sterbefälle, 68 Genesene

Bad Bentheim: 17 Infizierte, 2 Sterbefälle, 15 Genesene

Schüttorf: 21 Infizierte, keine Sterbefälle, 19 Genesene

Neuenhaus: 28 Infizierte, zwei Sterbefall, 20 Genesene

Uelsen: 20 Infizierte, 3 Sterbefälle, 17 Genesene

Emlichheim: 50 Infizierte, 2 Sterbefall, 48 Genesene

Wietmarschen: 19 Infizierte, keine Sterbefälle, 17 Genesene

Der Landkreis Grafschaft Bentheim weist darauf hin, dass Adressänderungen bei der Zuordnung der Kommunen zu Verschiebungen von Fallzahlen führen können. Auch beim Abgleich von Wohnorten und Meldedaten könne es zu solchen Verschiebungen kommen. Außerdem sei im Einzelfall auch eine anlassbezogene Überprüfung eines Testergebnisses nicht auszuschließen, wodurch das Ergebnis nachträglich korrigiert werde.

Laut Landkreis stellt die Zahl der Genesenen eine Annäherung dar. Ob jemand von einer gemeldeten Infektionserkrankung genesen ist, könne nicht aus den Meldedaten ausgelesen werden. Es sei allerdings möglich, nach Kriterien des niedersächsischen Landesgesundheitsamtes eine Schätzung abzugeben, wenn das Meldedatum länger als 14 Tage zurückliegt und kein Krankenhausaufenthalt oder eine Lungenentzündung vorliegt.