Stand am Dienstag: Ein neuer Corona-Fall in der Grafschaft

Nordhorn Die Zahl der Genesenen steigt an und gleichzeitig erhöht sich die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in der Grafschaft Bentheim um einen weiteren Fall. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag mit. Damit sind 207 Corona-Infektionen durch einen Test nachgewiesen, aktuell infiziert sind 52 Personen. 145 sind bereits genesen. Die Zahl der Sterbefälle bleibt bei zehn. In Quarantäne oder häuslicher Absonderung befinden sich 199 Grafschafter.

Nordhorn: 71 Infizierte, 4 Sterbefälle, 41 Genesene

Bad Bentheim: 19 Infizierte, 2 Sterbefälle, 16 Genesene

Schüttorf: 16 Infizierte, keine Sterbefälle, 13 Genesene

Neuenhaus: 19 Infizierte, ein Sterbefall, 12 Genesene

Uelsen: 19 Infizierte, 2 Sterbefälle, 12 Genesene

Emlichheim: 46 Infizierte, ein Sterbefall, 35 Genesene

Wietmarschen: 17 Infizierte, kein Sterbefall, 16 Genesene

Der Landkreis Grafschaft Bentheim weist darauf hin, dass Adressänderungen bei der Zuordnung der Kommunen zu Verschiebungen von Fallzahlen führen können. Auch beim Abgleich von Wohnorten und Meldedaten könne es zu solchen Verschiebungen kommen. Außerdem sei im Einzelfall auch eine anlassbezogene Überprüfung eines Testergebnisses nicht auszuschließen, wodurch das Ergebnis nachträglich korrigiert werde.