Stand am Dienstag: 35 Corona-Fälle in der Grafschaft

Nordhorn Der Landkreis Grafschaft Bentheim meldet am Dienstag 35 Corona-Fälle. Das sind sechs Infizierte mehr als noch am Montag. Sie teilen sich wie folgt auf:

Nordhorn: 12

Bad Bentheim: 3

Schüttorf: 5

Neuenhaus: 4

Uelsen: 3

Emlichheim: 3

Wietmarschen: 5

Darüber hinaus befinden sich etwa 300 Grafschafter in häuslicher Quarantäne. Im Zusammenhang mit der Fachklinik Bad Bentheim verzeichnet die Behörde 29 Fälle.

Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Grafschafter, die sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert haben, sollen nach Rücksprache mit ihrem Arzt im Gesundheitsamt in Nordhorn untersucht werden. Bürger können bei dringenden Fragen eine Hotline des Landkreises anrufen.

Hinweis zur Statistik: Der Landkreis veröffentlicht die Zahl der Fälle mit Wohnsitz in der Grafschaft Bentheim. Positiv getestete Personen mit anderem Wohnort, die sich z.B. als Patienten in der Grafschaft aufhalten oder aufgehalten haben, sind nicht Teil der kreisweiten Gesamtzahl, sondern werden in der Statistik ihrer jeweils zuständigen Gesundheitsämter gezählt.