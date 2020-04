Stand am Dienstag: 15 neue Corona-Fälle in der Grafschaft

Nordhorn Zu den am Montag bekannten 137 Corona-Fällen in der Grafschaft sind am Dienstag 15 weitere Fälle hinzugekommen. Seit Beginn der Statistik sind somit 152 Grafschafter mit dem Virus Covid-19 infiziert. Bisher sind drei Sterbefälle im Landkreis zu verzeichnen. 68 Menschen gelten wieder als genesen, das sind sieben mehr als noch am Montag. Somit befinden sich aktuell 81 Grafschafter, die nachweislich mit dem Virus infiziert sind, in Isolation. Insgesamt befinden sich 491 Grafschafter in häuslicher Quarantäne.

Die Fälle teilen sich wie folgt auf:

Nordhorn: 46 Infizierte / 2 Todesfälle / 20 Genesene

Bad Bentheim: 17 Infizierte / 7 Genesene

Schüttorf: 13 Infizierte / 9 Genesene

Neuenhaus: 13 Infizierte / 7 Genesene

Uelsen: 11 Infizierte / 1 Todesfall / 5 Genesene

Emlichheim: 35 Infizierte / 11 Genesene

Wietmarschen: 17 Infizierte / 9 Genesene