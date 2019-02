Staffelübergabe beim Thema Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

Nordhorn Die 36-jährige Kathrin Zandman startete 1999 ihre berufliche Laufbahn bei der Agentur für Arbeit Nordhorn. Nach ihrer Ausbildung war sie dort viele Jahre als Arbeitsvermittlerin im Arbeitgeber-Service und als EURES-Beraterin tätig. In den letzten Monaten war sie Teamleiterin in der Agentur für Arbeit in Osnabrück.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Das Thema ist spannend und die Aufgaben sind vielseitig“, so Kathrin Zandman. Ihre Aufgabenschwerpunkte sieht sie in der Unterstützung bei Fragen des beruflichen Wiedereinstiegs und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie darin, Mädchen für MINT-Berufe zu begeistern. Gemeinsam mit vielen verschiedenen Netzwerkpartnerinnen und -partnern wird sie in Zukunft Veranstaltungen für Frauen zu verschiedenen beruflichen Themen organisieren.

Zandmans Vorgängerin Angelika Laupenmühlen wechselt dagegen in den Ruhestand. Als langjährige BCA im Agenturbezirk Nordhorn freut sie sich, dass eine engagierte Kollegin ihren Aufgabenbereich übernimmt: „In meinen 21 Jahren als BCA habe ich viel Interesse und Unterstützung für das Thema Chancengleichheit am Arbeitsmarkt außerhalb und innerhalb der Arbeitsagentur erfahren. Da es auf diesem Feld aber noch reichlich zu tun gibt, wünsche ich diese Bereitschaft zur Netzwerkarbeit auch meiner Kollegin und Nachfolgerin“.

Hans-Joachim Haming, Chef der Nordhorner Arbeitsagentur, war eine nahtlose Besetzung der Position sehr wichtig. „Mit Kathrin Zandman haben wir eine exzellente Besetzung für die Stelle gefunden. Sie wird das Thema, gemeinsam mit vielen Partnerinnen und Partnern noch weiter nach vorne bringen“.