Städtebau: Mehr als drei Millionen Euro für die Grafschaft

Hannover/Nordhorn Die Grafschaft Bentheim darf sich auf Städtebaufördermittel in Höhe von insgesamt mehr als drei Millionen Euro freuen. Das hat am Freitag der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers mitgeteilt. Das Land Niedersachsen unterstützt 2018 die städtebauliche Weiterentwicklung der Städte und Gemeinden mit insgesamt rund 186,4 Millionen Euro.

Die Fördermittel – verteilt auf fünf Programme – ermöglichen es den Kommunen, ihre Ortskerne attraktiv zu gestalten, brachliegende Flächen zu aktivieren, Grün- und Freiflächen zu schaffen sowie die Versorgungssituation im ländlichen Raum zu verbessern. Die Grafschaft Bentheim profitiert von den Zuschüssen des Landes für folgende Projekte:

Bad Bentheim, Schloss- und Forstpark im Programm „Zukunft Stadtgrün“: 400.000 Euro; Innenstadt im Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“: 180.000 Euro.

Nordhorn, Bahnhofsumfeld im Programm „Stadtumbau West“: 1.200.000 Euro; Blanke im Programm „Stadtumbau West“: 224.000 Euro; Lindenallee im Programm „Stadtumbau West“: 166.000 Euro.

Schüttorf, Bahnhofsquartier im Programm „Stadtumbau West“: 1.000.000 Euro

„Ich freue mich, dass uns das Land darin unterstützt, die Lebensqualität in der Grafschaft weiter zu verbessern“, teilt Reinhold Hilbers mit. „Das ist ein wichtiger Impuls für unsere Städte und Gemeinden.“ Darüber hinaus löse die städtebauliche Förderung Folgeinvestitionen der privaten und öffentlichen Hand aus, die den Kommunen zugutekommen, so Hilbers weiter, „Davon profitiert insbesondere die mittelständische Wirtschaft, die Arbeitgeber für tausende Bürgerinnen und Bürger in unserer Region ist.“