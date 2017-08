Empfehlung - Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Grafschafter Betriebe

Nordhorn. Nachdem in den drei Betrieben im Landkreis das verbotene Insektizid Fipronil in Eiern nachgewiesen worden war, sind sie nun auch ins Visier der Ermittler geraten. Obwohl aus Sicht der Deutschen Geflügelwirtschaft den betroffenen Betrieben kein Vorwurf zu machen und an anderer Stelle kriminelle Energie im Spiel gewesen sei, hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen die Ställe in Niedersachsen, die positiv auf Fipronil getestet wurden, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es bestehe der Verdacht, gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz verstoßen zu haben, erklärte gestern eine Sprecherin in Oldenburg. Die Ermittlungen richten sich gegen die drei geschlossenen Betriebe in der Grafschaft sowie gegen einen Betrieb im Landkreis Leer. Weitere Details wurden nicht genannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-grafschafter-betriebe-202867.html