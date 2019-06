Sport wünscht sich weniger Bürokratie

Der Kreissportbund (KSB) hat gleich zwei Mal Ministerbesuch erhalten. Am Wochenende war zunächst Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) im „Haus des Sports“ in Nordhorn. Am Dienstag folgte sein Kabinettskollege Innenminister Boris Pistorius (SPD).