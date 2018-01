Spielzeit der plattdeutschen Theatergruppen startet

gn Nordhorn. Mit viel Engagement und Herzblut haben die rund 45 Theatergruppen der Arbeitsgemeinschaft plattdeutsches Theater Emsland und Grafschaft Bentheim e.V. lustige und ernsthafte Stücke erarbeitet. „Rund 27.000 Zuschauer besuchen unsere Gruppen in einer Spielsaison von Januar bis April“, berichtet die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, Gerlinde Schmidt-Hood aus Nordhorn. „Vom plattdeutschen Theater geht ein besonderer Charakter aus, denn die Stücke halten mit der unverfälschten Ehrlichkeit des Plattdeutschen dem Zuschauer den einen oder anderen Spiegel vor, ohne zu verletzen.“ Die wohl nur noch im Theater in der Reinkultur erlebbare Sprachwelt des Plattdeutschen erfreue sich zunehmender Beliebtheit und ermögliche Alteingesessenen und Neubürgern für drei Stunden in ein Sprachbad einzutauchen.

Der alljährliche Spielplan liegt an den bekannten Stellen im Emsland und der Grafschaft aus und zeigt wie die Homepage der Arbeitsgemeinschaft, wann wo welche Komödie gespielt wird. Für die Akteure ist die Auszeichnung der UNESCO, die das plattdeutsche Theater in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen hat, ein Ansporn. Mehrere neue Gruppen sind der Arbeitsgemeinschaft 2017 beigetreten und stellen sich erstmals im Rahmen des Spielplans vor. Spielleiter, Schauspieler und Bühnenbauer freuen sich wieder über zahlreiche Zuschauer.

Nähere Informationen erhalten Interessierte auf der Internetseite www. platttheater.de.