Empfehlung - Spiel mit dem Feuer: Täter meist unter 25 Jahre

Nordhorn. Wenn Feuerwehrleute der Brandstiftung überführt werden, sehen sich viele Bürger in einem gängigen Vorurteil bestätigt. Ihr Augenmerk richtet sich zuerst auf die Mitglieder von Feuerwehren. Das scheint sich in Lohne jetzt zu bestätigen. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Ein Forschungsprojekt am Lehrstuhl für Kriminologie, Kriminalpolitik und Polizeiwissenschaft an der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum belegt, dass rein zahlenmäßig der Anteil an Feuerwehrleuten, die der Brandstiftung überführt worden sind, deutlich geringer ist als der Anteil von Brandstiftern an der Bevölkerung insgesamt. Laut Brandsachverständigem Frank Dieter Stolt aus Bochum beträgt die Zahl der Brandstifter bei Feuerwehren etwa 3000. Bei 1,3 Millionen Mitgliedern in Deutschlands Freiwilligen Feuerwehren läge der Anteil brandstiftender Feuerwehrmänner damit bei 2,3 Promille. Der Fachverband der Feuerwehren DFV spricht von drei Promille. Das sind drei von Tausend Feuerwehrmitgliedern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/spiel-mit-dem-feuer-taeter-meist-unter-25-jahre-221281.html