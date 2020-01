Empfehlung - Speer-Azurjungfer ist Libelle des Jahres

Schüttorf „Die Speer-Azurjungfer ist eine in ganz Deutschland seltene Kleinlibelle, deren Bestände in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen sind und die in vielen Landesteilen auszusterben droht“, begründen BUND und GdO ihre Auswahlentscheidung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/speer-azurjungfer-ist-libelle-des-jahres-338106.html