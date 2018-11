Empfehlung - SPD zur Leitstelle: Kethorn deckt „Machenschaften“

GeorgsdorfBeim Parteitag in Georgsdorf sagte der Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Gerd Will: „Durch die Schichtplanung wurden ungesetzliche Überstunden (12-Stunden-Schichten), unklare Pausenregelungen sowie die Nichteinhaltung der Arbeitsruhe von elf Stunden zwischen den Schichten für die Disponenten von der Verwaltung angewiesen." Dafür trage Landrat Friedrich Kethorn die Verantwortung, der es – ebenso wie die übrige Verwaltungsspitze – versäumt habe, die Mitarbeiter in einem wichtigen Sicherheitsbereich vor Überforderung zu schützen.