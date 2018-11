Empfehlung - SPD kürt Landratskandidaten erst am 20. Dezember

Nordhorn Eine der spannendsten kommunalpolitischen Personalentscheidungen des Jahres verschiebt sich um zwölf Tage: Erst am 20. Dezember werden die Mitglieder der Grafschafter SPD in einer Urwahl darüber entscheiden, wer ins Rennen um die Landrats-Wahl ziehen soll. Ursprünglich war geplant, dass sich die beiden Kandidaten während einer sogenannten Aufstellungsversammlung am 8. Dezember bei „Rammelkamp“ in Nordhorn dem Votum der Basis stellen. Doch dieser Termin war nicht zu halten. Hintergrund: Es konnten nicht alle Einladungen an die Mitglieder fristgerecht zugestellt werden, die Abstimmung über die Bewerbungen von Dr. Daniela De Ridder und Dr. Volker Pannen wäre anfechtbar gewesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/spd-kuert-landratskandidaten-erst-am-20-dezember-269140.html