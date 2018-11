Empfehlung - SPD bemüht sich vor Landratswahl um Gelassenheit

Georgsdorf Wer wird neuer Landrat, damit Chef einer rund 800-köpfigen Verwaltung und zentrale Figur für die Gestaltung und Weiterentwicklung der Grafschaft Bentheim? Entscheidende Weichenstellungen für die Direktwahl am 26. Mai 2019 werden in diesen Tagen in der Niedergrafschaft vorgenommen, und dies vielleicht nicht zufällig. Der Norden der Grafschaft gilt als Bastion der Konservativen. Sollte die SPD dort stärker punkten als früher, kann sie die Nase vorn haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/spd-bemueht-sich-vor-landratswahl-um-gelassenheit-267899.html