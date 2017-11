Sparkassenstiftung ruft wieder zu Fotowettbewerb auf

gn Nordhorn. Der Wettbewerb richtet sich an Erwachsene und Jugendliche. Die drei besten Fotografien werden jeweils mit 750, 500 und 250 Euro prämiert.

Wie Lars Klukkert seitens der Stiftung berichtet, widmet sich der Fotopreis jeweils einem bestimmten Bereich. In diesem Jahr werden Fotomotive von Tieren gesucht, die vom Menschen wirtschaftlich genutzt werden. Darunter fallen zum Beispiel Mast- und Schlachttiere, Milchtiere, Honig- oder Felllieferanten. Speziell in der Landwirtschaft werden Vieh, Geflügel und andere Hoftiere in vielfältiger Form als Nutztiere gehalten. Auch außerhalb der Landwirtschaft treten bestimmte Haustiere als Nutztiere in Erscheinung, zum Beispiel als Jagdhelfer, Wachtiere, Zug-, Trag- und Reittiere.

Alle eingereichten Aufnahmen dürfen nicht älter als fünf Jahre sein. Maximal drei zum Thema passende Bilder mit den Maßen 20 mal 30 Zentimeter können am Wettbewerb teilnehmen. Die Sparkassenstiftung bietet die Möglichkeit, Fotografien als E-Mail-Anhang zu senden an: fotopreis@sparkasse-nordhorn.de. Für die Jury-Bewertung werden die elektronisch zugesandten Bilder auf Kosten der Stiftung entwickelt.

Die preisgekrönten Fotos sowie weitere Aufnahmen werden der Öffentlichkeit in Ausstellungen präsentiert. Außerdem wird ein großformatiger Kalender mit ausgewählten Fotos von der Kreissparkasse erstellt und vergünstigt verkauft.

Teilnahmeunterlagen sind in allen Grafschafter Sparkassen-Geschäftsstellen erhältlich und können auch per E-Mail an fotopreis@sparkasse-nordhorn.de angefordert werden. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2018. Die eingereichten Fotografien werden von der Jury anonymisiert bewertet.