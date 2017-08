Sonderfahrten in alten Waggons mit Graf MEC

gn Nordhorn. Am Sonnabend, 12. August, erfolgt um 15 Uhr eine Fahrt des Museumszuges vom Bahnhof Nordhorn nach Bad Bentheim-Süd (Ferienpark). In der Nähe betreibt ein Team von Hobbybrauern die Braumanufaktur „Fleische“. Den ungewöhnlichen Namen hat das Gebäude erhalten, da es zuvor der Fleischerei Birker gehört hat. Hier kann man einen Einblick in die Arbeit eines Braumeisters erhalten. Das Verkosten von drei Gläsern Bier ist im Fahrpreis inbegriffen. Es gibt ein Spanferkelessen, das ebenfalls im Fahrpreis von 42,50 Euro enthalten ist. Anschließend geht es mit dem Zug zurück nach Nordhorn, wo die Ankunft für 20.30 Uhr geplant ist. Fahrkarten sind auf www.graf-mec.de erhältlich. Für die Teilnahme ist ein Mindestalter von 18 Jahren erforderlich.

Eine Woche später, am Sonnabend, 19. August, verkehrt der Museumszug von den Bahnhöfen Neuenhaus (ab 18.45 Uhr) und Nordhorn (ab 19.05 Uhr) zum Kurpark Bad Bentheim. Nach einjähriger Pause findet hier wieder das Lampionfest statt. Im Mittelpunkt steht der illuminierte Kurpark. Beleuchtete Modellschiffe auf dem Teich sollen Jung und Alt begeistern, bevor das große Höhenfeuerwerk den Abschluss bildet. Der Zug hält am Haltepunkt „Bad Bentheim Bad“, der am Rande des Festgeländes liegt, nur wenige Schritte vom Geschehen entfernt. Zur Einstimmung auf die Fahrt und den Besuch des Lichterfestes begrüßt das Zugpersonal die Fahrgäste beim Einstieg in den historischen Zug mit einem Glas Sekt. Die Rückfahrt des Zuges startet nach dem Feuerwerk um etwa 22.30 Uhr. Der Preis für Hin- und Rückfahrt inklusive Eintritt in den Kurpark beträgt für Erwachsene 19,50 Euro und für Jugendliche von acht bis 15 Jahren 10 Euro.

Es empfiehlt sich, Karten im Vorverkauf zu erwerben. Dies ist auf www.graf-mec.de unter „Sonderfahrten“ möglich. Restkarten gibt es auch am Zug.