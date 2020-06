„SommerFerienTicket“ für junge Leute bis 19 Jahren

Nordhorn Das Strandleben an der Nordsee genießen, den Teutoburger Wald entdecken oder Großstadtluft schnuppern und gemeinsam andere Regionen besuchen: Zum 30. Mal bieten fast 100 Verkehrsgesellschaften in Niedersachsen und Bremen das gemeinsame tarifliche Sonderangebot „SommerFerienTicket“ (SFT) an. Für nur 33 Euro sind junge Leute bis 19 Jahre (Jahrgang 2001) damit in den Bussen und Bahnen der teilnehmenden Verkehrsunternehmen sechs Wochen lang während der Sommerferien mobil.

Ab dem 29. Juni landesweit erhältlich

Der Verkauf des „SommerFerienTickets“ 2020 startet am 29.Juni. Es ist für den Preis von 33 Euro zusammen mit einem Wertscheckheft und Info-Flyer bei allen Vorverkaufsstellen der teilnehmenden Verkehrsunternehmen erhältlich.Das Wertscheckheft enthält Gutscheine für Vergünstigungen für Attraktionen aus allen Teilen Niedersachsens und Bremens. Zudem kann das SFT auch über die offizielle Webseite: www.sft2020.de online bestellt werden. Auch in allen DB Reisezentren und vielen Reisebüros mit DB-Lizenz in ganz Niedersachsen und Bremen gibt es das Ticket.

Welche Fahrzeuge und Strecken können genutzt werden?

Mit dem SFT können vom 16. Juli bis 26. August in Niedersachsen und Bremen alle Straßen- und Stadtbahnen,Busse sowie Züge des Nahverkehrs (jeweils 2. Wagenklasse) genutzt werden. Das „SommerFerienTicket“ gilt auch bis Hamburg Hbf.

Für Schüler bis 19 Jahre

Das Ticket gilt für alle Kinder und Jugendlichen Geburtsjahrgang 2001 und jünger (19. Geburtstag im Jahr 2020) – und ist damit nicht mehr an den Status „Schüler“ gebunden. Bei Fahrten ab dem Alter von 16 Jahren muss ein amtlicher Lichtbildausweis mitgeführt werden. Das SFT ist nicht übertragbar.

Weitere Informationen im Internet

Detaillierte Infos rund um die Ticketnutzung bietet die Homepage www.sft2020.de. Tipps und Infos zur Nutzung des „SchülerFerienTickets“ gibt die Verkehrsgemeinschaft Grafschaft Bentheim (VGB).