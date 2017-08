25.000 Euro tragen die Stiftungen der Sparkassen-Finanzgruppe dazu bei, dass auch die 41. Auflage der „Internationalen Sommerakademie für Kammermusik Niedersachsen“ gelingt. Veronika Bejnarowicz (links) an der Violine lauscht den Worten ihres Dozenten, Eberhard Feltz. Ebenso (von links) Akademie-Geschäftsführer Bernhard Jansen, Musikerin Rica Schultes an der Bratsche, Landrat Friedrich Kethorn, Hubert Winter von der Grafschafter Sparkassenstiftung sowie Gereon Theis am Violoncello. Foto: Konjer