/ Lesedauer: ca. 1min Frage der Woche Sollten Böller in der Grafschaft verboten werden?

In diesem Jahr sind zu Silvester wieder Böller erlaubt. Nachdem die Feuerwerkskörper in den vergangenen zwei Jahren kaum erhältlich waren, können sie in diesem Jahr wieder gekauft werden. Vielerorts wird aber über ein Böllerverbot diskutiert. Einige Städte haben bereits Verbotszonen bekannt gegeben.