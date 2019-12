/ Lesedauer: ca. 1min Sollte es mehr Verbotszonen für Böller an Silvester geben?

In Hamburg dürfen Privatleute an diesem Silvester rund um die Binnenalster kein Feuerwerk abbrennen. In Hannover gibt es erneut eine Böllerverbotszone, um Verletzungen in Menschenmengen zu vermeiden. Sollte Böllern generell stärker eingeschränkt werden?