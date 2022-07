/ Lesedauer: ca. 1min Frage der Woche Sollte es auf Toiletten kostenfreie Menstruationsartikel geben?

Kostenlose Menstruationsartikel sollen zur Grundausstattung in Toiletten an den weiterführenden Schulen sowie in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in Nordhorn dazu gehören. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, begrenzt für zwei Jahre. Sollte es auf allen öffentlichen Toiletten in der Grafschaft kostenfreie Menstruationsartikel geben?