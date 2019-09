Sollte das Steigenlassen von Luftballons verboten werden?

In den Himmel steigende Luftballons gehören zu vielen Festen dazu. Die Grünen in Niedersachsen fordern nun ein Verbot solcher Aktionen, da so Müll in die Natur gelangt. Was finden die Grafschafter? Sollte das Steigenlassen von Luftballons verboten werden?