Frage der Woche Sollte an Grafschafter Schulen eine Kleiderordnung herrschen?

Seit Beginn des Schuljahres ist an der Gesamtschule Emsland in Lingen bauch- und rückenfreie Kleidung verboten. Schulleitung und Elternvertreter wollen Extreme vermeiden, Schülerinnen sprechen von Diskriminierung. Sollte es an Grafschafter Schulen eine solche Kleiderordnung geben?