Soll die SPD Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU zustimmen?

Die SPD will auf einem Parteitag am Sonntag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU abstimmen. Nach den Sondierungen melden sich zahlreiche kritische Stimmen, die eine neue Große Koalition ablehnen. Was denken die Grafschafter?